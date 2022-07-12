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Британский спецназ хладнокровно уничтожил десятки безоружных афганцев с ноября 2010 года по май 2011 года – расследование ВВС

Британский спецназ хладнокровно уничтожил десятки безоружных афганцев с ноября 2010 года по май 2011 года – расследование ВВС

Киев • УНН

 • 173366 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Команда из элитного британского корпуса специальной воздушной службы (SAS) убили по меньшей мере 54 афганца при подозрительных обстоятельствах, но военное командование скрывало эти факты, говорится в расследовании ВВС, передает УНН.

Детали

Невооруженные афганские мужчины регулярно хладнокровно были убиты солдатами SAS. Жертвам подбрасывали оружие, чтобы оправдать преступления, как показало четырехлетнее расследование.

Старшие офицеры, в частности генерал Марк Карлтон-Смит, возглавлявший в то время спецназ Великобритании, был проинформирован о возможных незаконных убийствах, но не передал доказательства Королевской военной полиции даже после того, как было начато расследование убийств.

Согласно законодательству Великобритании, регулирующему вооруженные силы, неподача командиром военной полиции информации о потенциальных военных преступлениях является уголовным преступлением, отмечает ВВС.

Карлтон-Смит, ушедший в отставку в прошлом месяце с должности главнокомандующего британской армии, отказался комментировать ситуацию ВВС.

Министерство обороны заявило, что предварительное расследование действий британских сил в Афганистане не выявило достаточных доказательств для предъявления обвинений.

BBC проанализировала сотни страниц оперативных отчетов SAS.

Люди, служившие в эскадрилье SAS, рассказали, что были свидетелями того, как оперативники SAS убивали безоружных людей во время ночных рейдов.

Они также заявили, что видели, как оперативники применяли так называемое «сбрасываемое оружие» — автоматы АК-47, подброшенные на место происшествия, чтобы оправдать убийство безоружного человека.

Особую обеспокоенность вызвало то, что шаровые отверстия SAS, обнаруженные на месте в афганских жилых комплексах после рейдов, были низкими, что указывало на то, что подозреваемые стояли на коленях или лежали на земле.

В 2014 году Королевская военная полиция начала расследование более 600 вероятных правонарушений британских сил в Афганистане, включая ряд убийств, совершенных эскадрильей SAS.

"Общее число погибших во время шестимесячного похода эскадрильи исчислялось трехзначным количеством. Во всех рейдах, изученных BBC, не было зарегистрировано ни одного ранения оперативников SAS", - говорится в расследовании.

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