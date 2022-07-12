Британский спецназ хладнокровно уничтожил десятки безоружных афганцев с ноября 2010 года по май 2011 года – расследование ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Команда из элитного британского корпуса специальной воздушной службы (SAS) убили по меньшей мере 54 афганца при подозрительных обстоятельствах, но военное командование скрывало эти факты, говорится в расследовании ВВС, передает УНН.
Детали
Невооруженные афганские мужчины регулярно хладнокровно были убиты солдатами SAS. Жертвам подбрасывали оружие, чтобы оправдать преступления, как показало четырехлетнее расследование.
Старшие офицеры, в частности генерал Марк Карлтон-Смит, возглавлявший в то время спецназ Великобритании, был проинформирован о возможных незаконных убийствах, но не передал доказательства Королевской военной полиции даже после того, как было начато расследование убийств.
Согласно законодательству Великобритании, регулирующему вооруженные силы, неподача командиром военной полиции информации о потенциальных военных преступлениях является уголовным преступлением, отмечает ВВС.
Карлтон-Смит, ушедший в отставку в прошлом месяце с должности главнокомандующего британской армии, отказался комментировать ситуацию ВВС.
Министерство обороны заявило, что предварительное расследование действий британских сил в Афганистане не выявило достаточных доказательств для предъявления обвинений.
BBC проанализировала сотни страниц оперативных отчетов SAS.
Люди, служившие в эскадрилье SAS, рассказали, что были свидетелями того, как оперативники SAS убивали безоружных людей во время ночных рейдов.
Они также заявили, что видели, как оперативники применяли так называемое «сбрасываемое оружие» — автоматы АК-47, подброшенные на место происшествия, чтобы оправдать убийство безоружного человека.
Особую обеспокоенность вызвало то, что шаровые отверстия SAS, обнаруженные на месте в афганских жилых комплексах после рейдов, были низкими, что указывало на то, что подозреваемые стояли на коленях или лежали на земле.
В 2014 году Королевская военная полиция начала расследование более 600 вероятных правонарушений британских сил в Афганистане, включая ряд убийств, совершенных эскадрильей SAS.
"Общее число погибших во время шестимесячного похода эскадрильи исчислялось трехзначным количеством. Во всех рейдах, изученных BBC, не было зарегистрировано ни одного ранения оперативников SAS", - говорится в расследовании.