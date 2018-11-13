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Британський промоутер назвав список можливих противників Усика

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Директор промоутерської компанії “Matchroom Boxing” Едді Хірн оприлюднив список із можливих майбутніх суперників, які претендують на бій з абсолютним чемпіоном світу у важкому дивізіоні Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на Boxing News.

“Тепер для Усика відкривається багато можливостей. Після перемоги над Беллью він стане дуже популярним у Британії. Ділліан Вайт і Дерек Чісора проведуть реванш у грудні, і я хочу, щоб Усик був у рингсайді. Потім ще є Олександр Повєткін, Джозеф Паркер, Джарелл Міллер — будь-які варіанти. Ми сядемо і все обміркуємо разом з командою. Моя думка, що Усик тепер перейде до суперважкої ваги. Його буде дуже складно перебоксувати, хоча Тоні це вдалося в перші чотири раунди. Одного разу Усик зустрінеться в ринзі з Джошуа, і це буде гігантський бій”, — наголосив Хірн.

Як повідомлялося раніше, сам Усик називав бажаних опонентів у суперважкій вазі.

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