Британский промоутер назвал список возможных противников Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Директор промоутерской компании “Matchroom Boxing” Эдди Хирн обнародовал список из возможных будущих соперников, претендующих на бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александр Усик, сообщает УНН со ссылкой на Boxing News.
“Теперь для Усика открывается много возможностей. После победы над Беллью он станет очень популярным в Британии. Диллиан Уайт и Дерек Чисора проведут реванш в декабре, и я хочу, чтобы Усик был в рингсайде. Затем еще Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Джарелл Миллер — любые варианты. Мы сядем и все обсудим вместе с командой. Мое мнение, что Усик теперь перейдет в супертяжелый вес. Его будет очень сложно перебоксировать, хотя Тони это удалось в первые четыре раунда. Однажды Усик встретится в ринге с Джошуа, и это будет гигантский бой”, — подчеркнул Хирн.
Как сообщалось ранее, сам Усик называл желаемых оппонентов в супертяжелом весе.