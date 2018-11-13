Британский промоутер назвал список возможных противников Усика

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106641 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113388 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150896 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145289 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136857 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128401 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171750 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Британский промоутер назвал список возможных противников Усика

Британский промоутер назвал список возможных противников Усика

Киев  •  УНН

 • 20543 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Директор промоутерской компании “Matchroom Boxing” Эдди Хирн обнародовал список из возможных будущих соперников, претендующих на бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александр Усик, сообщает УНН со ссылкой на Boxing News.

“Теперь для Усика открывается много возможностей. После победы над Беллью он станет очень популярным в Британии. Диллиан Уайт и Дерек Чисора проведут реванш в декабре, и я хочу, чтобы Усик был в рингсайде. Затем еще Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Джарелл Миллер — любые варианты. Мы сядем и все обсудим вместе с командой. Мое мнение, что Усик теперь перейдет в супертяжелый вес. Его будет очень сложно перебоксировать, хотя Тони это удалось в первые четыре раунда. Однажды Усик встретится в ринге с Джошуа, и это будет гигантский бой”, — подчеркнул Хирн.

Как сообщалось ранее, сам Усик называл желаемых оппонентов в супертяжелом весе.

Украинские Национальные Новости

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