Британський посол заявив, що не брав участі в акціях протесту в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Посол Великої Британії в Тегерані Роберт Макейр відкинув у неділю звинувачення влади Ірану в тому, що він брав участь в акціях протесту в Тегерані і керував ними. Про це дипломат написав у Twitter, пише УНН.
“Я можу підтвердити, що я не брав участі в демонстраціях! Я пішов для участі в тому, що було заявлено як вшанування пам’яті жертв катастрофи рейсу 752 („Міжнародних авіаліній України“). Це нормально віддати віддати повагу жертвам, деякі з яких були британцями. Я покинув (місце подій) через п’ять хвилин, коли хтось почав скандувати”, — повідомив посол.
В суботу агентство Tasnim повідомило, що іранські правоохоронні органи затримали та через кілька годин відпустили Макейра через те, що той нібито брав участь в акції протесту і намагався керувати діями натовпу під час демонстрації біля Технологічного університету імені Аміра Кабіра. Tasnim відзначило, що в неділю посол буде викликаний в МЗС Ірану у зв’язку з інцидентом. За даними агентства Reuters, в суботу в ряді міст Ірану, в тому числі в Тегерані, почалися антиурядові демонстрації на тлі визнання іранськими ЗС відповідальності за катастрофу українського літака Boeing 737.
تاکیدمیکنم که من درهیچ تظاهراتی شرکت نکردم! من به مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای #PS752 بودند رفتم.طبیعیست که نسبت به کشته شدگان ادای احترام کنم،تعدادی ازآنها بریتانیایی بودند.پس از۵ دقیقه هنگامی که عده ای شروع به شعاردادن کردن محل را ترک کردم.— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020
Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб назвав затримання посла кричущим випадком порушення міжнародного права.