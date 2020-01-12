Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

“Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как почитание памяти жертв катастрофы рейса 752 („Международных авиалиний Украины“). Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул (место событий) спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать”, — сообщил посол.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот якобы участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

تاکیدمیکنم که من درهیچ تظاهراتی شرکت نکردم! من به مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای # PS752 بودند رفتم.طبیعیست که نسبت به کشته شدگان ادای احترام کنم, تعدادی ازآنها بریتانیایی بودند.پس از 5 دقیقه هنگامی که عده ای شروع به شعاردادن کردن محل را ترک کردم.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права.