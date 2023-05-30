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Британський оборонний гігант Bae Systems відкриє потужності в Україні - Зеленський

Британський оборонний гігант Bae Systems відкриє потужності в Україні - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із представниками британської оборонної компанії BAE Systems: виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Деталі 

Як повідомляє Зеленський, під час зустрічі обговорили локалізацію виробництва в Україні та домовились розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.

Цитата 

“Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз”, - зазначив Президент. 

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