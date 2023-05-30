Британський оборонний гігант Bae Systems відкриє потужності в Україні - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із представниками британської оборонної компанії BAE Systems: виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.
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Як повідомляє Зеленський, під час зустрічі обговорили локалізацію виробництва в Україні та домовились розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.
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“Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз”, - зазначив Президент.
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