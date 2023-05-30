Британский оборонный гигант Bae Systems откроет мощности в Украине - Зеленский

Детали

Как сообщает Зеленский, во время встречи обсудили локализацию производства в Украине и договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем – и мощностей по ремонту и производству продукции компании.

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“Мы готовы стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас”, - отметил Президент.

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