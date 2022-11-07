Британський міністр відвідає Тайвань: Китай виступає проти

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Зокрема, офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що влада Тайваню "зобов'язана припинити змову з іноземними силами".

"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем", - заявив спікер МЗС Китаю, закликавши також "припинити надсилати помилкові сигнали" про "незалежність Тайваню".

Міністр з питань торгівлі Британії Грег Гендс є членом парламенту і стане одним із організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів під час свого дводенного візиту.

"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Велика Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої ​​торгівлі, що базується на глобальній торговій системі, заснованій на правилах", – заявив Гендс.

Доповнення

Спікер Комуністичної партії Китаю Сунь Елі заявив, що Китай залишає за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню, проте пріоритетом є мирне возз'єднання з островом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Пекін хоче захопити Тайвань "набагато швидше", ніж передбачалося раніше.