Британський міністр відвідає Тайвань: Китай виступає проти

ukru
Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
08:59 • 2088 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 45173 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 154947 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134134 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166070 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191851 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224313 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225464 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455006 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232461 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117670 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120329 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110667 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 120986 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 49923 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 154947 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455007 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 407932 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 616935 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22197 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38695 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101860 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136962 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220433 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Британський міністр відвідає Тайвань: Китай виступає проти

Британський міністр відвідає Тайвань: Китай виступає проти

Київ • УНН

 • 263049 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр з питань торгівлі Великої Британії Грег Гендс цього тижня відвідає Тайвань для переговорів із президентом Цай Інвень, у відповідь Міністерство закордонних справ Китаю закликало Велику Британію припинити будь-яку форму офіційних обмінів із Тайванем, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зокрема, офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що влада Тайваню "зобов'язана припинити змову з іноземними силами".

"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем", - заявив спікер МЗС Китаю, закликавши також "припинити надсилати помилкові сигнали" про "незалежність Тайваню".

Міністр з питань торгівлі Британії Грег Гендс є членом парламенту і стане одним із організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів під час свого дводенного візиту.

"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Велика Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої ​​торгівлі, що базується на глобальній торговій системі, заснованій на правилах", – заявив Гендс.

Доповнення

Спікер Комуністичної партії Китаю Сунь Елі заявив, що Китай залишає за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню, проте пріоритетом є мирне возз'єднання з островом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Пекін хоче захопити Тайвань "набагато швидше", ніж передбачалося раніше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69