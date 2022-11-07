Британський міністр відвідає Тайвань: Китай виступає проти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр з питань торгівлі Великої Британії Грег Гендс цього тижня відвідає Тайвань для переговорів із президентом Цай Інвень, у відповідь Міністерство закордонних справ Китаю закликало Велику Британію припинити будь-яку форму офіційних обмінів із Тайванем, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Зокрема, офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що влада Тайваню "зобов'язана припинити змову з іноземними силами".
"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем", - заявив спікер МЗС Китаю, закликавши також "припинити надсилати помилкові сигнали" про "незалежність Тайваню".
Міністр з питань торгівлі Британії Грег Гендс є членом парламенту і стане одним із організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів під час свого дводенного візиту.
"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Велика Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що базується на глобальній торговій системі, заснованій на правилах", – заявив Гендс.
Доповнення
Спікер Комуністичної партії Китаю Сунь Елі заявив, що Китай залишає за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню, проте пріоритетом є мирне возз'єднання з островом.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Пекін хоче захопити Тайвань "набагато швидше", ніж передбачалося раніше.