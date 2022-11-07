Британский министр посетит Тайвань: Китай выступает против
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр по вопросам торговли Великобритании Грег Хендс на этой неделе посетит Тайвань для переговоров с президентом Цай Инвэнь, в ответ Министерство иностранных дел Китая призвало Великобританию прекратить любую форму официальных обменов с Тайванем, пишет УНН с ссылкой на Reuters.
Детали
В частности, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что власти Тайваня "обязаны прекратить сговор с иностранными силами".
"Мы призываем британскую сторону прекратить какие-либо формы официальных обменов с Тайванем", - заявил спикер МИД Китая, призвав также "прекратить посылать ошибочные сигналы" относительно "независимости Тайваня".
Министр по торговле Британии Грег Хендс является членом парламента и станет одним из организаторов 25-х ежегодных британско-тайваньских торговых переговоров во время своего двухдневного визита.
"Личный визит в Тайвань является четким сигналом о приверженности Великобритании к усилению британско-тайваньских торговых связей. Как и Великобритания, Тайвань является сторонником свободной и справедливой торговли, базирующейся на глобальной торговой системе, основанной на правилах", – заявил Хендс.
Дополнение
Спикер Коммунистической партии Китая Сунь Эли заявил, что Китай оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня, однако приоритетом является мирное воссоединение с островом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин хочет захватить Тайвань "намного быстрее", чем предполагалось ранее.