Британский министр посетит Тайвань: Китай выступает против

Детали

В частности, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что власти Тайваня "обязаны прекратить сговор с иностранными силами".

"Мы призываем британскую сторону прекратить какие-либо формы официальных обменов с Тайванем", - заявил спикер МИД Китая, призвав также "прекратить посылать ошибочные сигналы" относительно "независимости Тайваня".

Министр по торговле Британии Грег Хендс является членом парламента и станет одним из организаторов 25-х ежегодных британско-тайваньских торговых переговоров во время своего двухдневного визита.

"Личный визит в Тайвань является четким сигналом о приверженности Великобритании к усилению британско-тайваньских торговых связей. Как и Великобритания, Тайвань является сторонником свободной и справедливой торговли, базирующейся на глобальной торговой системе, основанной на правилах", – заявил Хендс.

Дополнение

Спикер Коммунистической партии Китая Сунь Эли заявил, что Китай оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня, однако приоритетом является мирное воссоединение с островом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин хочет захватить Тайвань "намного быстрее", чем предполагалось ранее.