Британський лото-мільйонер похвалився розкішним особняком

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Життя звичайного британського майстра з металу 20 років тому розділилася на "до" і "після": йому пощастило виграти 7,4 млн фунтів стерлінгів (близько 10,2 млн дол.) в лотерею. Про це повідомляє The Sun, передає УНН.

Щасливчик витратив виграні гроші на "безбідне життя". Сьогодні Рой Гібні є власником розкішного особняка вартістю 1,5 млн доларів, розташованого на 7 гектарах землі.

Особняк мільйонера має шість спалень, зимовий сад, 15-метровий басейн, спеціальну ігрову кімнату, бар і міні-кінотеатр.
На території "замку" розташувався власний тенісний корт та рибальське озеро.

"Коли я виграв в лотерею, я придбав всі предмети розкоші, про які раніше міг тільки мріяти. А на дні мого 50-фунтового (15-метрового) басейну викладені виграшні номери мого лотерейного квитка", - зізнався британець.

На момент виграшу Гібні працював майстром з металу на одному з британських підприємств.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року нова українська мільйонерка приїхала до Києва на запрошення оператора державних лотерей "М.С.Л.", щоб взяти участь в програмі "Два дні з життя мільйонера". Тоді переможниця державної лотереї "Мегалот" - Ірина зі Львова - розповіла, що виграні 5,5 млн грн насамперед витратить на ремонт батьківського дому.

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