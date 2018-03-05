Британский лото-миллионер похвастался роскошным особняком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Жизнь обычного британского мастера по металлу 20 лет назад разделилась на "до" и "после": ему посчастливилось выиграть 7,4 млн фунтов стерлингов (порядка 10,2 млн долл.) в лотерею. Об этом сообщает The Sun, передает УНН.
Счастливчик потратил выигранные деньги на “безбедную жизнь”. Сегодня Рой Гибни является владельцем роскошного особняка стоимостью 1,5 млн долларов, расположенного на 7 гектарах земли.
Особняк миллионера имеет шесть спален, зимний сад, 15-метровый бассейн, специальную игровую комнату, бар и мини-кинотеатр.
На территории “замка” расположился собственный теннисный корт и рыбацкое озеро.
“Когда я выиграл в лотерею, я приобрел все предметы роскоши, о которых ранее мог только мечтать. А на дне моего 50-фунтового (15-метрового) бассейна выложены выигрышные номера моего лотерейного билета”, — признался британец.
На момент выигрыша Гибни работал мастером по металлу на одном из британских предприятий.
Напомним, в конце декабря 2017 года новая украинская миллионерша приехала в Киев по приглашению оператора государственных лотерей “М.С.Л.”, чтобы принять участие в программе “Два дня из жизни миллионера”. Тогда победительница государственной лотереи “Мегалот” — Ирина из Львова — рассказала, что выигранные 5,5 млн грн прежде всего потратит на ремонт родительского дома.