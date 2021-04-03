Британський гурт Royal Blood зняв у Києві кліп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Британський гурт Royal Blood представив кліп на пісню Limbo, який зняли у Києві. Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал гурту.

Деталі

Прем’єра відбулась 1 квітня – відео вже набрало майже 155 тисяч переглядів.

Зйомками займалась продакшн-компанія Bullion Productions.

Ліричні герої кліпу – група захоплених байкерів, які протягом всього відео не знімають шоломи: вони розсікають на байках нічними вулицями Києва, показують трюки, а також відпочивають в інтер’єрах. Зокрема на кадрах можна побачити Дарницький міст.

Пісня Limbo увійде до нового альбома Typhoons, що очікується 30 квітня.

Дует Royal Blood в 2019 році виступав в Києві на "Арт-заводі Платформа".

Довідково

Royal Blood — британський рок-гурт із Брайтона, створений в 2013 році. У звучанні гурту поєднується блюз-рок і гаражний рок. Учасники гурту: Майк Керр - вокал, бас-гітара та Бен Тетчер - ударні.

У 2015 році група перемогла в NME Awards у номінаціях "Best Live Band" та "Best New Band".

У 2020 році вони виступили в віртуальному форматі на 8th Annual Bloxy Awards в грі Roblox, де анонсували новий альбом.

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