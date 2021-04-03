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Британская группа Royal Blood сняла в Киеве клип

Британская группа Royal Blood сняла в Киеве клип

Киев  •  УНН

 • 28685 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Британская группа Royal Blood представила клип на песню Limbo, который сняли в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал группы.

Детали

Премьера состоялась 1 апреля — видео уже набрало почти 155 тыс. просмотров.

Съемками занималась продакшн-компания Bullion Productions.

Лирические герои клипа — группа захваченных байкеров, которые в течение всего видео не снимают шлемы: они рассекают на байках по ночным улицам Киева, показывают трюки, а также отдыхают в интерьерах. В частности, на кадрах можно увидеть Дарницкий мост.

Песня Limbo войдет в новый альбома Typhoons, что ожидается 30 апреля.

Дуэт Royal Blood в 2019 году выступал в Киеве на “Арт-заводе Платформа”.

Справка

Royal Blood — британская рок-группа из Брайтона, созданная в 2013 году. В звучании группы сочетается блюз-рок и гаражный рок. Участники группы Майк Керр — вокал, бас-гитара и Бен Тэтчер — ударные.

В 2015 году группа победила в NME Awards в номинациях “Best Live Band” и “Best New Band”.

В 2020 году они выступили в виртуальном формате на 8th Annual Bloxy Awards в игре Roblox, где анонсировали новый альбом.

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