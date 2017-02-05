Британський фотограф розповів про подробиці свого поранення в Авдіївці

Як розповідає британець, у четвер, 2 лютого, він прибув до Авдіївки із другом та водієм Володимиром. Вони в цей день доставляли медичну допомогу в лікарню, а потім більшу частину дня говорили з місцевими жителями.

“Увечері ми пішли в гості до хорошого друга, Олени, щоб побачити як вона живе в теперішній ситуації. У нас було трохи їжі та чай, сіли навколо кухонного столу. Раптом ракета приземлився поруч з вікном кухні. Я був в спальні, через вибух скло і сміття полетіло в мене і деяке потрапило в моє ліве око. Вова був в коридорі і залишився неушкодженим. На жаль, Олена була на кухні, коли залетіла ракета, вона померла від отриманих травм. Ми сиділи в кухні за кілька хвилин до цього, і якщо б ми всі як і раніше були там, то всі померли б,” — написав К.Нунн.

Як повідомляв УНН, із травмою лівого ока 2 лютого Крістофера Нунна було евакуювано до обласної клінічної лікарні ім.І.І.Мечникова. У британця була загроза втрати ока, але лікарям вдалося зберегти йому зір. Наразі поранений фотограф йде на поправку у лікарні Дніпра.

My statement on #Avdiivka pic.twitter.com/YwntjvGUn2