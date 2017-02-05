Британский фотограф рассказал о подробностях своего ранения в Авдеевке

Как рассказывает британец, в четверг, 2 февраля, он прибыл в Авдеевку с другом и водителем Владимиром. Они в этот день доставляли медицинскую помощь в больницу, а затем большую часть дня говорили с местными жителями.

"Вечером мы пошли в гости к хорошему другу, Елене, чтобы увидеть как она живет в нынешней ситуации. У нас было немного еды и чай, сели вокруг кухонного стола. Вдруг ракета приземлилась рядом с окном кухни. Я был в спальне, из-за взрыва стекло и мусор полетели в меня и некоторое попало в мой левый глаз. Вова был в коридоре и остался невредимым. К сожалению, Елена была на кухне, когда залетела ракета, она умерла от полученных травм. Мы сидели на кухне за несколько минут до этого, и если бы мы все по-прежнему были там, то все умерли бы", - написал К.Нунн.

Как сообщал УНН, с травмой левого глаза 2 февраля Кристофера Нунна было эвакуировано в областную клиническую больницу И.И.Мечникова. У британца была угроза потери глаза, но врачам удалось сохранить ему зрение. Сейчас раненый фотограф идет на поправку в больнице Днепра.

My statement on #Avdiivka pic.twitter.com/YwntjvGUn2