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Британський боксер Ф'юрі кинув виклик Ломаченку

Британський боксер Ф'юрі кинув виклик Ломаченку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 перемог КО) викликав на бій українця Василя Ломаченка (10-1, 8 КО), який виступає у другій напівлегкій вазі та має чемпіонський титул WBO, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Lomus в Facebook.

На питання з ким Ф’юрі повинен був би вийти в ринг, британець назвав саме персону українського боксера, який виступає у вазі до 59 кг.

“Є такий хлопець. Це Ломаченко. Нехай піднімається в суперважку вагову категорію і я надеру йому зад”, — наголосив британський суперважковаговик.

Також 29-річний боксер додав, що наразі зустріч з ним є єдиним варіантом поразки Ломаченка.

Нагадаємо, що Ф’юрі надали дозвіл до повернення на ринг після закінчення дискваліфікації.

Українські Національні Новини

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