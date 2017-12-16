Британський боксер Ф'юрі кинув виклик Ломаченку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 перемог КО) викликав на бій українця Василя Ломаченка (10-1, 8 КО), який виступає у другій напівлегкій вазі та має чемпіонський титул WBO, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Lomus в Facebook.
На питання з ким Ф’юрі повинен був би вийти в ринг, британець назвав саме персону українського боксера, який виступає у вазі до 59 кг.
“Є такий хлопець. Це Ломаченко. Нехай піднімається в суперважку вагову категорію і я надеру йому зад”, — наголосив британський суперважковаговик.
Також 29-річний боксер додав, що наразі зустріч з ним є єдиним варіантом поразки Ломаченка.
Нагадаємо, що Ф’юрі надали дозвіл до повернення на ринг після закінчення дискваліфікації.