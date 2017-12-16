Британский боксер Фьюри бросил вызов Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 побед КО) вызвал на бой украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), выступающего во втором полулегком весе и имеющего чемпионский титул WBO, сообщает УНН со ссылкой на страницу Lomus в Facebook.
На вопрос с кем Фьюри должен был бы выйти в ринг, британец назвал именно персону украинского боксера, выступающего в весе до 59 кг.
“Есть такой парень. Это Ломаченко. Пусть поднимается в супертяжелой весовой категории и я надеру ему задницу”, — подчеркнул британский супертяжеловес.
Также 29-летний боксер добавил, что пока встреча с ним является единственным вариантом поражения Ломаченко.
Напомним, что Фьюри предоставили разрешение к возвращению на ринг после окончания дисквалификации.