Британский боксер Фьюри бросил вызов Ломаченко

На вопрос с кем Фьюри должен был бы выйти в ринг, британец назвал именно персону украинского боксера, выступающего в весе до 59 кг.

“Есть такой парень. Это Ломаченко. Пусть поднимается в супертяжелой весовой категории и я надеру ему задницу”, — подчеркнул британский супертяжеловес.

Также 29-летний боксер добавил, что пока встреча с ним является единственным вариантом поражения Ломаченко.

Напомним, что Фьюри предоставили разрешение к возвращению на ринг после окончания дисквалификации.