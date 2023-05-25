Британські ВМС передали Україні пошуково-рятувальний гелікоптер Sea King
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Генштаб ЗСУ продемонстрував переданий Великою Британією гелікоптер Sea King, що раніше належав британським Королівським ВМС. Українські екіпажі вже пройшли на ньому навчання. Це забезпечить покращення пошуково-рятувальних можливостей, йдеться в повідомленні в Telegram, передає УНН.
Деталі
Гелікоптер Sea King попередньо належав Королівським Військово-морським Силам Великої Британії. Він був переданий Україні у рамках підтримки України Сполученим Королівством.
"Вже в новому кольорі та з українським розпізнавальним знаком повітряного судна України [гелікоптер] залишив Велику Британію, [він] на шляху до України після періоду навчання для нових українських екіпажів у координації та у рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Колишній пошуково-рятувальний гелікоптер Королівських Військово-морськи Сил Великої Британії забезпечить "справжню підтримку і покращення пошуково-рятувальних можливостей" Збройних Сил України, зазначає Генштаб.
Доповнення
Україна отримуватиме підтримку Заходу "найближчими роками", заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, попередивши президента росії, що його стратегія очікування "не спрацює". Він зауважив, що одним із "великих прорахунків" російського президента було припущення, що його вторгнення в Україну роздробить союзників.
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