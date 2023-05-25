Британские ВМС передали Украине поисково-спасательный вертолет Sea King

Детали

Вертолет Sea King предварительно принадлежал Королевским Военно-морским Силам Великобритании. Он был передан Украине в рамках поддержки Украины Соединенным Королевством.

"Уже в новом цвете и с украинским опознавательным знаком воздушного судна Украины [вертолет] покинул Великобританию, [он] на пути в Украину после периода обучения для новых украинских экипажей в координации и в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Бывший поисково-спасательный вертолет Королевских Военно-морских Сил Великобритании обеспечит "настоящую поддержку и улучшение поисково-спасательных возможностей" Вооруженных Сил Украины, отмечает Генштаб.

Дополнение

Украина будет получать поддержку Запада "в ближайшие годы", заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, предупредив президента россии, что его стратегия ожидания "не сработает". Он отметил, что одним из "крупных просчетов" российского президента было предположение, что его вторжение в Украину раздробит союзников.

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