Британські винищувачі були підняті в повітря через російських літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Два британських винищувачі здійснили виліт по тривозі з бази Королівських військово-повітряних сил. Причиною стали два російських літаки, які порушили повітряний простір Великобританії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Два винищувачі Typhoon були підняті цього ранку з військово-повітряної бази в шотландському Лоссімуті по тривозі, викликаної появою двох російських літаків. Обидва вони потім благополучно повернулися на базу", - йдеться в заяві міністерства оборони Великої Британії.
Велика Британія неодноразово змушена була піднімати по тривозі свої винищувачі для перехоплення літаків російських ВПС.
Нагадаємо, польські винищувачі F-16 з бази у Шауляй в Литві перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над водами Балтійського моря. Про це повідомили у Центрі об’єднаного командування військово-повітряних сил (AIRCOM) в Раммштайні в Німеччині.