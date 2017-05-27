Британские истребители были подняты в воздух из-за российских самолетов

"Два истребителя Typhoon были подняты утром с военно-воздушной базы в шотландском Лоссимуте по тревоге, вызванной появлением двух российских самолетов. Оба они потом благополучно вернулись на базу", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.

Великобритания неоднократно вынуждена была поднимать по тревоге свои истребители для перехвата самолетов российских ВВС.

Напомним, польские истребители F-16 с базы в Шяуляй в Литве перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М над водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Центре объединенного командования военно-воздушных сил (AIRCOM) в Раммштайн в Германии.