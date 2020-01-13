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Британське видання "повернуло" Крим на прохання українського посольства

Британське видання "повернуло" Крим на прохання українського посольства

Київ • УНН

 • 6084 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Британське видання Daily Mail виправило статтю, в якій раніше назвало окупований Крим російським. Про це повідомило посольство України у Великій Британії, передає УНН.

“На прохання посольства Daily Mail видалив невірну інформацію про Крим як частину Росії, тому що всі ми знаємо, що Крим — це Україна”, — йдеться в повідомленні посольства.

Виправлення можна побачити і у статті видання, де Крим більше не позначено як частину Росії. Водночас, як частину України його теж не позначено.

Як повідомляв УНН, стаття зі згадкою “російського” Криму була опублікована британським виданням у день місячного затемнення — 11 січня 2020 року.

“Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія”, — написано у новині.

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