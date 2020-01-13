Британское издание "вернуло" Крым по просьбе украинского посольства

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109658 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112022 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110530 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121935 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103220 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106873 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107239 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131739 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130543 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Британское издание "вернуло" Крым по просьбе украинского посольства

Британское издание "вернуло" Крым по просьбе украинского посольства

Киев  •  УНН

 • 6083 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Британское издание Daily Mail исправило статью, в которой ранее назвал оккупированный Крым российским. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании, передает УНН.

“По просьбе посольства Daily Mail удалил неверную информацию о Крыме как часть России, потому что все мы знаем, что Крым — это Украина”, — говорится в сообщении посольства.

Исправление можно увидеть и в статье издания, где Крым больше не обозначено как часть России. В то же время, как часть Украины его тоже не обозначено.

Как сообщал УНН, статья с упоминанием “российского” Крыма была опубликована британским изданием в день лунного затмения — 11 января 2020 года.

“Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия”, — говорится в новости.

Украинские Национальные Новости

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