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Британська співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Албанії

Британська співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Албанії

Київ • УНН

 • 3696713 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Албанії Байрам Бегай надав британській співачці албанського походження Дуа Ліпі громадянство за її "роль у поширенні міжнародної слави албанців" завдяки творчості. Про це пише УНН, посилаючись на The Associated Press.

Деталі

Дуа Ліпа отримала громадянство напередодні 110-ї річниці незалежності Албанії від Османської імперії. За словами президента країни, це честь, оскільки співачка "прославила албанців у всьому світі".

Співачка виступить на головній площі Тирани в понеділок на честь Деня незалежності Албанії.

Цитата

"Я буду албанкою і за документами... У мене невимовна радість від такого прийняття, любові і всього іншого", - сказала Дуа Ліпа, коли приймала присягу громадянства в мерії Тирани. Потім артистка сфотографувалася на паспорт, зняла відбитки пальців і підписала заяву на паспорт. 

Додамо

Дуа Ліпа народилася в Лондоні в 1995 році в родині іммігрантів-албанців Анеси та Дукаджіна Ліпи з Косово. Вона почала співати у п'ять років під впливом свого батька, колишнього співака і гітариста рок-гурту. З 14 років Ліпа почала публікувати свої пісні на YouTube.

Перший дебютний студійний альбом співачки вийшов у 2017 році. У 2019 році Ліпа отримала премію "Греммі" як найкращий новий виконавець.

Разом зі своїм батьком у 2016 році вона заснувала фонд Sunny Hill Foundation для збору коштів під час щорічних концертів, які проводяться в її рідному Косово, щоб допомогти людям, які зазнають фінансових труднощів.

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