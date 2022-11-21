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Зірка "Тора" Кріс Гемсворт бере перерву у кар'єрі через ризик хвороби Альцгеймера

Зірка "Тора" Кріс Гемсворт бере перерву у кар'єрі через ризик хвороби Альцгеймера

Київ • УНН

 • 1949961 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Актор Кріс Гемсворт каже, що бере перерву в акторській кар'єрі після того, як дізнався, що має підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Зірка "Тора" зробив це відкриття після проходження тестів у межах документального серіалу Disney+ Limitless.

Він сказав Vanity Fair, що тести підтвердили його "найбільший страх", додавши, що тепер він намагатиметься вжити "превентивних заходів".

Гемсворт дізнався, що у нього є дві копії гена ApoE4, одна від його матері і одна від батька, що робить ймовірність розвитку у нього хвороби у вісім-десять разів вищою, ніж у тих, хто не має обох копій гена.

Він пояснив, що у нього не діагностували хворобу Альцгеймера, але його попередили про підвищений ризик.

"Не те, щоб мені вручили відставку", - сказав Гемсворт, але додав, що ця новина "справді пробудила в мені щось, що змусило мене взяти відпустку".

"Якщо ви подивіться на профілактику хвороби Альцгеймера, то перевага профілактичних кроків полягає в тому, що вони впливають на все життя, - сказав він. - Уся справа в управлінні сном, управлінні стресом, харчуванні, русі, фітнесі. Це все ті ж інструменти, які потрібно застосовувати послідовно".

У серіалі Limitless Гемсворт випробовує своє тіло та досліджує способи жити довше та здоровіше.

Доповнення

Хвороба Альцгеймера може викликати деменцію, що призводить до сплутаності свідомості, проблем із пам'яттю та комунікацією. Приблизно від 2 до 3 відсотків населення є носіями двох копій гена.

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