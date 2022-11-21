Звезда "Тора" Крис Хемсворт берет перерыв в карьере из-за риска болезни Альцгеймера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Актер Крис Хемсворт говорит, что берет перерыв в актерской карьере после того, как узнал, что имеет повышенный риск развития болезни Альцгеймера, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Звезда "Тора" сделал это открытие после прохождения тестов в рамках документального сериала Disney+ Limitless.
Он сказал Vanity Fair, что тесты подтвердили его "наибольший страх", добавив, что теперь он будет пытаться принять "превентивные меры".
Хемсворт узнал, что у него есть две копии гена ApoE4, одна от его матери и одна от отца, что делает вероятность развития у него болезни в восемь-десять раз выше, чем у тех, кто не имеет обеих копий гена.
Он объяснил, что у него не диагностировали болезнь Альцгеймера, но его предупредили о повышенном риске.
"Не то чтобы мне вручили отставку", - сказал Гемсворт, но добавил, что эта новость "действительно пробудила во мне что-то, что заставило меня взять отпуск".
"Если вы посмотрите на профилактику болезни Альцгеймера, то преимущество профилактических шагов заключается в том, что они влияют на всю жизнь, - сказал он. - Все дело в управлении сном, управлении стрессом, питании, движении, фитнесе. Это все те же инструменты, которые следует применять последовательно".
В сериале Limitless Хемсворт испытывает свое тело и исследует способы жить дольше и здоровее.
Дополнение
Болезнь Альцгеймера может вызвать деменцию, что приводит к запутанности сознания, проблемам с памятью и коммуникацией. Приблизительно от 2 до 3 процентов населения являются носителями двух копий гена.