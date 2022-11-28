Британская певица Дуа Липа получила гражданство Албании

Детали

Дуа Липа получила гражданство в канун 110-й годовщины независимости Албании от Османской империи. По словам президента страны, это честь, поскольку певица "прославила албанцев по всему миру".

Певица выступит на главной площади Тираны в понедельник в честь Дня независимости Албании.

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"Я буду албанкой и по документам... У меня невыразимая радость от такого принятия, любви и всего остального", - сказала Дуа Липа, когда принимала присягу гражданства в мэрии Тираны. Затем артистка сфотографировалась на паспорт, сняла отпечатки пальцев и подписала заявление на паспорт.

Добавим

Дуа Липа родилась в Лондоне в 1995 году в семье иммигрантов-албанцев Анессы и Дукаджина Липы из Косово. Она начала петь в пять лет под влиянием своего отца, бывшего певца и гитариста рок-группы. С 14 лет Липа начала публиковать свои песни на YouTube.

Первый дебютный студийный альбом певицы вышел в 2017 году. В 2019 году Липа получила премию "Грэмми" как лучший новый исполнитель.

Вместе со своим отцом в 2016 году она основала фонд Sunny Hill Foundation для сбора средств во время ежегодных концертов, которые проводятся в ее родном городе Косово, чтобы помочь людям, испытывающим финансовые трудности.

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