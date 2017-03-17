Британська спецслужба відкинула звинувачення у прослуховуванні Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) – спецслужба, відповідальна за радіоелектронну розвідку та захист інформації державних органів – спростовує звинувачення у прослуховуванні телефонних розмов Дональда Трампа під час президентської виборчої кампанії у США. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Версію про те, що телефони у хмарочосі “Трамп-тауер”, де мешкав кандидат у президенти США, прослуховувалися за допомогою британської розвідки за дорученням Барака Обами, раніше висунув в ефірі Fox News юридичний аналітик телеканалу Ендрю Наполітано.
Пізніше про цю версію згадав і прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
“Нещодавні заяви, зроблені коментатором Ендрю Наполітано про те, що нібито GCHQ мав завдання прослуховувати обраного президента — це абсурд. Вони абсолютно безглузді і їх слід ігнорувати ”, — заявили у спецслужбі.
Як зазначається, британський Центр урядового зв’язку зазвичай не коментує такі звинувачення, проте підозри у прослуховуванні Д.Трампа там вирішили не залишати без відповіді.
Нагадаємо, очільник комітет Сенату США з розвідки Річард Берр заявив про відсутність доказів щодо прослуховування телефонів у “Трамп-тауері”.
Раніше в комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу США не знайшли підтверджень звинувачення Д.Трампа на адресу Б.Обами у прослуховуванні його телефонів під час виборчої кампанії.