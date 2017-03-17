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Британская спецслужба отвергла обвинения в прослушивании Д.Трампа

Британская спецслужба отвергла обвинения в прослушивании Д.Трампа

Киев  •  УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) - спецслужба, отвечающая за радиоэлектронную разведку и защиту информации государственных органов - опровергает обвинения в прослушивании телефонных разговоров Дональда Трампа во время президентской избирательной кампании в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Версию о том, что телефоны в небоскребе "Трамп-тауэр", где жил кандидат в президенты США, прослушивались с помощью британской разведки по поручению Барака Обамы, ранее выдвинул в эфире Fox News юридический аналитик телеканала Эндрю Наполитано.

Позже об этой версии вспомнил и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Последние заявления, сделанные комментатором Эндрю Наполитано о том, что якобы GCHQ имел задачу прослушивать избранного президента - это абсурд. Они абсолютно бессмысленны и их следует игнорировать", - заявили в спецслужбе.

Как отмечается, британский Центр правительственной связи обычно не комментирует подобные обвинения, однако подозрения в прослушивании Д.Трампа там решили не оставлять без ответа.

Напомним, глава комитет Сената США по разведке Ричард Берр заявил об отсутствии доказательств прослушивания телефонов в "Трамп-тауэр".

Ранее в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США не нашли подтверждений обвинениям Д.Трампа в адрес Б.Обамы в прослушивании его телефонов во время избирательной кампании.

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