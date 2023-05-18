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Британська розвідка: рф "фактично забороняє" звільнятись російським високопосадовцям на час війни в Україні

Британська розвідка: рф "фактично забороняє" звільнятись російським високопосадовцям на час війни в Україні

Київ • УНН

 • 479343 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Вірогідно, росія "фактично забороняє" високопосадовцям звільнятися з роботи, доки триває війна проти України. Про це ідеться у свіжому розвідувальному звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

За даними британської розвідки такі заходи, імовірно, поширюються щонайменше на регіональних лідерів, співробітників силових структур та членів "впливової Адміністрації президента".

"У приватних розмовах багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес від роботи у непрацездатному апараті під час воєнного часу. Заборона, швидше за все, буде виконуватися з чіткими натяками на те, що тим, хто подасть у відставку, будуть висунуті сфабриковані кримінальні звинувачення", - йдеться у звіті.

Також у розвідувальному звіті пояснюється, що окрім занепокоєння, яке викличе нестача кадрового складу, російська влада можливо також намагається запобігти створенню враження поразки та посилити почуття колективної відповідальності за війну.

Нагадаємо

У росії затримали трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися розробкою гіперзвукових ракет. Їх звинувачують у "державній зраді".

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