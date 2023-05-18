Британська розвідка: рф "фактично забороняє" звільнятись російським високопосадовцям на час війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Вірогідно, росія "фактично забороняє" високопосадовцям звільнятися з роботи, доки триває війна проти України. Про це ідеться у свіжому розвідувальному звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії, пише УНН.
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За даними британської розвідки такі заходи, імовірно, поширюються щонайменше на регіональних лідерів, співробітників силових структур та членів "впливової Адміністрації президента".
"У приватних розмовах багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес від роботи у непрацездатному апараті під час воєнного часу. Заборона, швидше за все, буде виконуватися з чіткими натяками на те, що тим, хто подасть у відставку, будуть висунуті сфабриковані кримінальні звинувачення", - йдеться у звіті.
Також у розвідувальному звіті пояснюється, що окрім занепокоєння, яке викличе нестача кадрового складу, російська влада можливо також намагається запобігти створенню враження поразки та посилити почуття колективної відповідальності за війну.
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