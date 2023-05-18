Британская разведка: рф "фактически запрещает" увольняться российским чиновникам на время войны в Украине

Детали

По данным британской разведки такие меры, вероятно, распространяются как минимум на региональных лидеров, сотрудников силовых структур и членов "влиятельной Администрации президента".

"В частных разговорах многие чиновники, вероятно, очень скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс от работы в неработоспособном аппарате во время военного времени. Запрет, скорее всего, будет выполняться с четкими намеками на то, что тем, кто подаст в отставку, будут выдвинуты сфабрикованные уголовные обвинения", - говорится в отчете.

Также в разведывательном отчете объясняется, что кроме беспокойства, которое вызовет нехватка кадрового состава, российские власти возможно также пытаются предотвратить создание впечатления поражения и усилить чувство коллективной ответственности за войну.

Напомним

В россии задержали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), которые занимались разработкой гиперзвуковых ракет. Их обвиняют в "государственной измене".