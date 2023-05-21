Британська розвідка пояснила, як і чому росія змінила тактику ракетних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні та частіше стала використовувати розвідувальні дрони для покращення наведення ракет. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
З початку травня 2023 року Росія відновила часті ракетні удари дальньої дії вглиб України. Ймовірно, вони спрямовані в першу чергу на послаблення української протиповітряної оборони.
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«Використовуючи попередні хвилі глибоких ударів, росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження (БПЛА).
Серед них БПЛА SuperCam російського виробництва, які є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту над цілями крилатих ракет.
росія, швидше за все, прийняла цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити свій цикл націлювання», - повідомляє британська розвідка
Повільний і неефективний процес націлювання російських військових був головним недоліком їхньої діяльності в Україні, зауважують британці, однак вони додають, що повільні розвідувальні БПЛА дуже вразливі для української ППО.
Нагадаємо
Після паузи у 50 днів 28 квітня росія відновила ракетні удари по Україні. Також ворог оголосив полювання на американську систему Patriot, яка здатна збивати російські ракету "Кинджал".