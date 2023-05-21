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Британская разведка объяснила, как и почему россия изменила тактику ракетных ударов по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и чаще стала использовать разведывательные дроны для улучшения наведения ракет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

С начала мая 2023 года россия возобновила частые ракетные удары дальнего действия вглубь Украины. Вероятно, они направлены в первую очередь на ослабление украинской противовоздушной обороны.

Цитата

«Используя предыдущие волны глубоких ударов, россия начала чаще использовать невооруженные беспилотные летательные аппараты наблюдения (БПЛА).

Среди них БПЛА SuperCam российского производства, которые являются относительно дешевыми и имеют достаточную дальность полета над целями крылатых ракет.

россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевого ущерба и улучшить свой цикл нацеливания», - сообщает британская разведка

Медленный и неэффективный процесс нацеливания российских военных был главным недостатком их деятельности в Украине, отмечают британцы, однако они добавляют, что медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинской ПВО.

Напомним

После паузы в 50 дней 28 апреля россия возобновила ракетные удары по Украине. Также враг объявил охоту на американскую систему Patriot, которая способна сбивать российские ракету "Кинжал". 

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