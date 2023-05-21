Британская разведка объяснила, как и почему россия изменила тактику ракетных ударов по Украине

С начала мая 2023 года россия возобновила частые ракетные удары дальнего действия вглубь Украины. Вероятно, они направлены в первую очередь на ослабление украинской противовоздушной обороны.

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«Используя предыдущие волны глубоких ударов, россия начала чаще использовать невооруженные беспилотные летательные аппараты наблюдения (БПЛА).

Среди них БПЛА SuperCam российского производства, которые являются относительно дешевыми и имеют достаточную дальность полета над целями крылатых ракет.

россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевого ущерба и улучшить свой цикл нацеливания», - сообщает британская разведка

Медленный и неэффективный процесс нацеливания российских военных был главным недостатком их деятельности в Украине, отмечают британцы, однако они добавляют, что медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинской ПВО.

Напомним

После паузы в 50 дней 28 апреля россия возобновила ракетные удары по Украине. Также враг объявил охоту на американскую систему Patriot, которая способна сбивать российские ракету "Кинжал".