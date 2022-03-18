Британська розвідка каже, що російські війська цього тижня досягли в Україні мінімального прогресу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Британська розвідка каже, що російські війська цього тижня досягли в Україні мінімального прогресу, повідомили у Міноборони Великої Британії, пише УНН.
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"Російські війська цього тижня досягли мінімального прогресу. Українські сили навколо Києва та Миколаєва продовжують зривати спроби росіян оточити міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні та зазнають сильних обстрілів з боку росіян", - повідомили у міністерстві.
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Також вказано, що зараз в ООН констатують, що кількість біженців, які тікають від конфлікту в Україні, вже перевищила 3,2 мільйона. Ця кількість продовжуватиме зростати в результаті тривалої російської агресії, додали у британському міністерстві.
Раніше
Британська розвідка повідомляла, що російський наступ в Україні "значно застопорився на всіх фронтах".