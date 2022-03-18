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Британська розвідка каже, що російські війська цього тижня досягли в Україні мінімального прогресу

Британська розвідка каже, що російські війська цього тижня досягли в Україні мінімального прогресу

Київ • УНН

 • 110098 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Британська розвідка каже, що російські війська цього тижня досягли в Україні мінімального прогресу, повідомили у Міноборони Великої Британії, пише УНН.

Цитата

"Російські війська цього тижня досягли мінімального прогресу. Українські сили навколо Києва та Миколаєва продовжують зривати спроби росіян оточити міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні та зазнають сильних обстрілів з боку росіян", - повідомили у міністерстві.

Деталі

Також вказано, що зараз в ООН констатують, що кількість біженців, які тікають від конфлікту в Україні, вже перевищила 3,2 мільйона. Ця кількість продовжуватиме зростати в результаті тривалої російської агресії, додали у британському міністерстві.

Раніше

Британська розвідка повідомляла, що російський наступ в Україні "значно застопорився на всіх фронтах".

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