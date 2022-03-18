Британская разведка говорит, что российские войска на этой неделе достигли в Украине минимального прогресса

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"Российские войска на этой неделе достигли минимального прогресса. Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают срывать попытки россиян окружить города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и подвергаются сильным обстрелам со стороны россиян", - сообщили в министерстве.

Детали

Также указано, что сейчас в ООН констатируют, что количество беженцев, которые бегут от конфликта в Украине, уже превысило 3,2 миллиона. Это количество будет продолжать расти в результате длительной российской агрессии, добавили в британском министерстве.

Ранее

Британская разведка сообщала, что российское наступление в Украине "значительно застопорилось на всех фронтах".