Британська "Партія незалежності" UKIP вимагає ввести заборону на хіджабі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На майбутніх дострокових загальних виборах у Великій Британії “Партія незалежності” UKIP планує зробити центральним пунктом своєї передвиборної програми вимогу заборони мусульманкам повністю закривати обличчя в громадських місцях, передає УНН з посиланням на ВВС.
Мова йде про традиційний ісламський одяг і головні убори — хіджабі, нікабі, бурке, паранджі, чадрі.
Як очікується, в понеділок лідер UKIP Підлогу Наттол оприлюднить нову передвиборну програму партії, в якій буде міститися пропозиція заборонити на території Великої Британії закони шаріату.
Крім цього, партія пропонує прийняти закон, який би зобов’язував громадян негайно повідомляти в поліцію про випадки жіночого обрізання, якщо їм стане про це відомо.