Британська "Партія незалежності" UKIP вимагає ввести заборону на хіджабі

Мова йде про традиційний ісламський одяг і головні убори — хіджабі, нікабі, бурке, паранджі, чадрі.

Як очікується, в понеділок лідер UKIP Підлогу Наттол оприлюднить нову передвиборну програму партії, в якій буде міститися пропозиція заборонити на території Великої Британії закони шаріату.

Крім цього, партія пропонує прийняти закон, який би зобов’язував громадян негайно повідомляти в поліцію про випадки жіночого обрізання, якщо їм стане про це відомо.