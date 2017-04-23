Британская "Партия независимости" UKIP требует ввести запрет на хиджабе

Речь идет о традиционной исламской одежде и головные уборы - хиджабе, никабе, бурке, паранджи, чадре.

Как ожидается, в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.

Кроме этого, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан немедленно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.