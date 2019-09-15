Британська королева у день народження принца Гаррі поділилась милим фото в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука Принца Гаррі з 35-м днем народження. Про це вона написала на своїй сторінці у Instagram, передає УНН.
“З днем народження Герцог Сассекський — сьогодні 35”, — йдеться в повідомленні.
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Довідка: Принц Гаррі, герцог Сассекський, повне ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор — молодший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II. Повсюдно відомий за його коротким іменем як принц Гаррі.
Happy Birthday to The Duke of Sussex – 35 today! #HappyBirthdayHRH Press Association