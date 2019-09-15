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Британська королева у день народження принца Гаррі поділилась милим фото в Instagram

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука Принца Гаррі з 35-м днем народження. Про це вона написала на своїй сторінці у Instagram, передає УНН.

“З днем народження Герцог Сассекський — сьогодні 35”, — йдеться в повідомленні.

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Довідка: Принц Гаррі, герцог Сассекський, повне ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор — молодший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II. Повсюдно відомий за його коротким іменем як принц Гаррі.

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Happy Birthday to The Duke of Sussex – 35 today! #HappyBirthdayHRH Press Association

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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