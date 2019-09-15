Британская королева в день рождения принца Гарри поделилась милым фото в Instagram

"С днем рождения Герцог Сассекский - сегодня 35", - говорится в сообщении.

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Справка: Принц Гарри, герцог Сассекский, полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор - младший сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Повсеместно известен под его коротким именем как принц Гарри.