Британська компанія "QinetiQ" передасть України роботів-саперів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Британська компанія “QinetiQ” передасть України роботів-саперів. Про це інформує УНН.
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“TALON” — це саперний робот, який не тільки визначає місце мін, а й знешкоджує їх. До початку війни понад 12 таких роботів вже було, зараз “QinetiQ” передасть ще 10.
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“Малий бере на себе до 45 кг і може тягнути вантаж до 680 кг. В базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За даними відповідального за безпеку судноплавства в ООН, видалення морських мін поблизу ключових портів України може зайняти місяці.