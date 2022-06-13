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Британская компания "QinetiQ" передаст Украине роботов-саперов

Британская компания "QinetiQ" передаст Украине роботов-саперов

Киев • УНН

 • 113310 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook сообщил, что Британская компания “QinetiQ” передаст Украине роботов-саперов. Об этом информирует УНН.

Подробности

“TALON” — это саперный робот, который не только определяет место мин, а и обезвреживает их. До начала войны свыше 12 таких роботов уже было, сейчас “QinetiQ” передаст еще 10.

Цитата

“Малый берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса —от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания к 7 суток”, — говорится в сообщении.

Напомним

По данным ответственного за безопасность судоходства в ООН, удаление морских мин вблизи ключевых портов Украины может занять месяцы.

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