Британією пройшовся вогняний торнадо

Надзвичайне явище виникло під час пожежі на фабриці з виготовлення пластикових виробів Ravensbourn у містечку Вудвіль. Через те, що холодне повітря піднімається над гарячим утворюється завиток, у який потрапляє полум'я. Висота вогняного торнадо досягла 50 метрів.



Крім того, чорний дим від знищення пластикових виробів було видно на відстані майже 40 км у містечку Нотінгем. Жителям околиць Дербіширу та сусідніх селиш було наказано зачинити всі вікна у помешканні через надлишок диму під час пожежі.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США зняли торнадо у формі слонячого хобота



Загалом з пожежею, яка виникла вночі 7 серпня боролися 50 пожежників та 10 одиниць пожежної техніки. Знадобилося 12 годин аби загасити полум'я. Усього згоріло близько 600 тис. пластикових контейнерів для хліба, які виготовили на цій фабриці.