Британією пройшовся вогняний торнадо

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час пожежі на фабриці, що виготовляє пластикову продукцію у Графстві Дербишир у Великій Британії утворився вогняний торнадо, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Надзвичайне явище виникло під час пожежі на фабриці з виготовлення пластикових виробів Ravensbourn у містечку Вудвіль. Через те, що холодне повітря піднімається над гарячим утворюється завиток, у який потрапляє полум'я. Висота вогняного торнадо досягла 50 метрів.

Крім того, чорний дим від знищення пластикових виробів було видно на відстані майже 40 км у містечку Нотінгем. Жителям околиць Дербіширу та сусідніх селиш було наказано зачинити всі вікна у помешканні через надлишок диму під час пожежі.

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Загалом з пожежею, яка виникла вночі 7 серпня боролися 50 пожежників та 10 одиниць пожежної техніки. Знадобилося 12 годин аби загасити полум'я. Усього згоріло близько 600 тис. пластикових контейнерів для хліба, які виготовили на цій фабриці.

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