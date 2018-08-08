Британией прошелся огненный торнадо

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Во время пожара на фабрике, которая изготавливает пластиковую продукцию в Графстве Дербишир в Великобритании образовался огненный торнадо, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Чрезвычайное явление возникло во время пожара на фабрике по изготовлению пластиковых изделий Ravensbourn в городке Вудвиль. Так как холодный воздух поднимается над горячим, то образуется завиток, в который попадает пламя. Высота огненного торнадо достигло 50 метров.

Кроме того, черный дым от уничтожения пластиковых изделий было видно на расстоянии около 40 км в городке Ноттингем. Жителям окрестностей Дербишира и соседних поселков было приказано закрыть все окна в доме из-за избытка дыма во время пожара.

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Всего с пожаром, который возник ночью 7 августа боролись 50 пожарных и 10 единиц пожарной техники. Потребовалось 12 часов чтобы потушить пламя. Всего сгорело около 600 тыс. пластиковых контейнеров для хлеба, которые изготовили на этой фабрике.

Украинские Национальные Новости

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