Британія змінює правила для прийому біженців-підлітків з України

Деталі

За новими правилами підліткам, які втекли від війни в Україні, буде дозволено приїжджати до Великої Британії самотужки, зазначає видання.

Близько 1000 неповнолітніх без супроводу раніше залишалися у підвішеному стані, оскільки програма "Дім для України" вимагала, щоб молоді люди подорожували з опікуном.

Так, наводиться сторія Валі, яка, як і сотні інших українських підлітків, подала заявку в межах програми. Але спочатку їй сказали, що її віза заблокована, коли МВС країни змінило своє керівництво, відповідно до якого особи, молодші 18 років, повинні подорожувати з батьком або опікуном або возз'єднатися з ними у Великій Британії.

Тепер, напередодні очікуваної зміни правил у середу, яка дозволить більшій кількості підлітків без супроводу приїжджати до Великої Британії, Валя отримала візу і має намір залишитися зі своїми спонсорами.

Зміна правила має принести користь лише тим неповнолітнім без супроводу, які вже перебувають у системі.

З міркувань безпеки їхні спонсори у Великій Британії мають бути або родичами, або знайомими їхніх батьків, наприклад близькими друзями сім'ї.

У виняткових випадках неповнолітні можуть залишитися в сім'ї, куди їх спрямували, але їм буде потрібно схвалення уряду та місцевої влади після посилених перевірок безпеки. Вважається, що підлітки з більшою ймовірністю досягнуть успіху в подачі заяв цим шляхом, оскільки їм потрібно менше підтримки, ніж дітям.

Представник уряду сказав, що вони вивчають, чи можна безпечно відкрити програму "Дім для України" для більшої кількості дітей. "Ми несемо відповідальність за безпеку дітей, і, як справедливо очікує громадськість, ми запровадили надійні процеси для їхнього захисту після прибуття в країну", — сказав представник.

Доповнення

У березні Велика Британія спростила систему подання заяв на отримання візи для українських біженців.