Британия меняет правила для приема беженцев-подростков из Украины

ukru
13:44 • 38027 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 66578 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 58791 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 37763 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 64302 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 62086 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 102522 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117950 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125784 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113067 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 52842 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 48590 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 51609 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 47110 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 33355 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 102519 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 104089 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 244512 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 274247 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 211012 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 47110 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117949 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104990 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122656 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125009 просмотра
Актуальное
Британия меняет правила для приема беженцев-подростков из Украины

Британия меняет правила для приема беженцев-подростков из Украины

Киев • УНН

 • 134466 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Великобритания готова принимать подростков из Украины без сопровождения после изменения правил, ожидаемого в среду, сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

По новым правилам подросткам, бежавшим от войны в Украине, будет позволено приезжать в Великобританию самостоятельно, отмечает издание.

Около 1000 несовершеннолетних без сопровождения раньше оставались в подвешенном состоянии, поскольку программа "Дом для Украины" требовала, чтобы молодые люди путешествовали с опекуном.

Так, приводится история Вали, которая, как и сотни других украинских подростков, подала заявку в рамках программы. Но сначала ей сказали, что ее виза заблокирована, когда МВД страны сменило свое руководство, согласно которому лица младше 18 лет должны путешествовать с отцом или опекуном или воссоединиться с ними в Великобритании.

Теперь, накануне ожидаемого изменения правил в среду, что позволит большему числу подростков без сопровождения приезжать в Великобританию, Валя получила визу и намерена остаться со своими спонсорами.

Изменение правил должно принести пользу только тем несовершеннолетним без сопровождения, которые уже находятся в системе.

Из соображений безопасности их спонсоры в Великобритании должны быть родственниками или знакомыми их родителей, например, близкими друзьями семьи.

В исключительных случаях несовершеннолетние могут остаться в семье, куда их направили, но им потребуется одобрение правительства и местных властей после усиленных проверок безопасности. Считается, что подростки с большей вероятностью добьются успеха в подаче заявлений этим путем, поскольку им требуется меньше поддержки, чем детям.

Представитель правительства сказал, что они изучают, можно безопасно открыть программу "Дом для Украины" для большего количества детей. "Мы несем ответственность за безопасность детей, и, как справедливо ожидает общественность, мы ввели надежные процессы для их защиты по прибытии в страну", — сказал представитель.

Дополнение

В марте Великобритания упростила систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы