Британия меняет правила для приема беженцев-подростков из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Великобритания готова принимать подростков из Украины без сопровождения после изменения правил, ожидаемого в среду, сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
По новым правилам подросткам, бежавшим от войны в Украине, будет позволено приезжать в Великобританию самостоятельно, отмечает издание.
Около 1000 несовершеннолетних без сопровождения раньше оставались в подвешенном состоянии, поскольку программа "Дом для Украины" требовала, чтобы молодые люди путешествовали с опекуном.
Так, приводится история Вали, которая, как и сотни других украинских подростков, подала заявку в рамках программы. Но сначала ей сказали, что ее виза заблокирована, когда МВД страны сменило свое руководство, согласно которому лица младше 18 лет должны путешествовать с отцом или опекуном или воссоединиться с ними в Великобритании.
Теперь, накануне ожидаемого изменения правил в среду, что позволит большему числу подростков без сопровождения приезжать в Великобританию, Валя получила визу и намерена остаться со своими спонсорами.
Изменение правил должно принести пользу только тем несовершеннолетним без сопровождения, которые уже находятся в системе.
Из соображений безопасности их спонсоры в Великобритании должны быть родственниками или знакомыми их родителей, например, близкими друзьями семьи.
В исключительных случаях несовершеннолетние могут остаться в семье, куда их направили, но им потребуется одобрение правительства и местных властей после усиленных проверок безопасности. Считается, что подростки с большей вероятностью добьются успеха в подаче заявлений этим путем, поскольку им требуется меньше поддержки, чем детям.
Представитель правительства сказал, что они изучают, можно безопасно открыть программу "Дом для Украины" для большего количества детей. "Мы несем ответственность за безопасность детей, и, как справедливо ожидает общественность, мы ввели надежные процессы для их защиты по прибытии в страну", — сказал представитель.
Дополнение
В марте Великобритания упростила систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев.