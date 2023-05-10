Британія збирається внести ПВК "вагнер" до списку терористичних угруповань - The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Британія готова офіційно визнати групу найманців "вагнера" терористичною організацією, щоб посилити тиск на росію. Про це пише The Times, передає УНН.
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Видання наголошує, що "вагнер" зіграв центральну роль у вторгненні путіна в Україну та просто зараз очолює спроби взяти східне місто Бахмут.
Зазначається, що джерело в британському уряді повідомило, що після двох місяців пошуків юридичних підстав, заборона ЧВК "вагнер" є "неминучою" і, ймовірно, буде прийнята протягом кількох тижнів.
Так, якщо заборона буде прийнята, то згідно з нею, кримінальним злочином в Британії буде вважатись приналежність до "вагнера", відвідування його зібрань, заохочення до його підтримки чи носіння його логотипу публічно.
Такий крок також запровадить фінансові санкції, які обмежать здатність "вагнера" залучати гроші через британські банки.
Нагадаємо
Парламент Франції закликав ЄС включити пвк вагнера до списку терористичних угруповань.