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Британия собирается внести ЧВК "вагнер" в список террористических группировок - The Times

Британия собирается внести ЧВК "вагнер" в список террористических группировок - The Times

Киев • УНН

 • 1128367 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Британия готова официально признать группу наемников "вагнера" террористической организацией, чтобы усилить давление на россию. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что "вагнер" сыграл центральную роль во вторжении путина в Украину и прямо сейчас возглавляет попытки взять восточный город Бахмут.

Отмечается, что источник в британском правительстве сообщил, что после двух месяцев поисков юридических оснований, запрет ЧВК "вагнер" является "неизбежным" и, вероятно, будет принят в течение нескольких недель.

Так, если запрет будет принят, то согласно ему, уголовным преступлением в Британии будет считаться принадлежность к "вагнеру", посещение его собраний, поощрение его поддержки или ношение его логотипа публично. 

Такой шаг также введет финансовые санкции, которые ограничат способность "вагнера" привлекать деньги через британские банки.

Напомним

Парламент Франции призвал ЕС включить пвк вагнера в список террористических группировок.

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