Британія шукає інших постачальників газу в рамках російських санкцій

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія має намір розглянути інші країни в якості постачальника газу в рамках заходів, які вживає Лондон проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на британській землі. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, виступаючи в Палаті громад парламенту в середу, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Коли ми розраховуємо на наші поставки газу, ми дійсно розраховуємо на інші країни”, — заявила прем’єрка.

Зазначається, що Сполучене Королівство цього року вже отримало декілька поставок зрідженого природного газу з Росії, і в цілому Європа отримує третину свого газу з Росії.

“Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським Союзом не лише нашу енергетичну безпеку, але і ширшу проблему енергетичної безпеки”, — заявила Мей.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У середу прем’єр Великої Британії оголосила, що висилає 23 російських дипломата з країни у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна.

Крім того, вона заявила, що призупиняє всі заплановані двосторонні зустрічі на високому рівні між Великою Британією і Росією, а жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії.

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