Британія шукає інших постачальників газу в рамках російських санкцій

КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія має намір розглянути інші країни в якості постачальника газу в рамках заходів, які вживає Лондон проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на британській землі. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, виступаючи в Палаті громад парламенту в середу, передає УНН з посиланням на Reuters.