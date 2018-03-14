Британия ищет других поставщиков газа в рамках российских санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания намерена рассмотреть другие страны в качестве поставщика газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на британской земле. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в Палате общин парламента в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Когда мы рассчитываем на наши поставки газа, мы действительно рассчитываем на другие страны", - заявила премьер.
Отмечается, что Соединенное Королевство в этом году уже получило несколько поставок сжиженного природного газа из России, и в целом Европа получает треть своего газа из России.
"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкую проблему энергетической безопасности", - заявила Мэй.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.
Мэй заявила, что Скрипачля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В среду премьер Великобритании объявила, что высылает 23 российских дипломата из страны в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона.
Кроме того, она заявила, что приостанавливает все запланированные двусторонние встречи на высоком уровне между Великобританией и Россией, а ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России.