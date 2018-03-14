Британия ищет других поставщиков газа в рамках российских санкций

КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания намерена рассмотреть другие страны в качестве поставщика газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на британской земле. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в Палате общин парламента в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.