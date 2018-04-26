Велика Британія розкриє списки росіян, які зберігають гроші на її територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Парламент Сполученого королівства на наступному тижні планує проголосувати за законопроект, який зобов'язує такі заморські території британської Корони як Кайманові острови і Британські Віргінські острови, розкривати особистості бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їх території, в тому числі російського походження. Про це повідомляє газета The Times, передає УНН.
"Головна мета нового закону - упевнитися, що під британським прапором будь-де у світі не переховуються брудні гроші", - заявив член Палати громад від Консервативної партії Ендрю Мітчелл.
За словами авторів законопроекту, про підтримку якого вже заявили як депутати правлячої коаліції, так і члени опозиції, він допоможе у боротьбі з відмиванням коштів.
Як зазначає Мітчелл, документ розроблений за згодою прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.
Відповідно до нових правил, всі заморські території Великобританії будуть зобов'язані провести реформу прозорості до кінця 2020 року. За словами парламентарія, голосування призначене на вівторок, 2 травня.
Реформа прозорості банків була розпочата ще за урядування попереднього прем'єр-міністра Девіда Кемерона, що обіймав керівну посаду з 2010 по 2016 рік. Так, в 2013 році публічний реєстр бенефіціарів офшорних компаній надав лондонський Сіті. Проте, спроби Кемерона переконати заморські території, які є найбільш популярними місцями для зберігання активів, наслідувати приклад Лондона, не увінчалися успіхом.
Раніше в ЄС пообіцяли оприлюднити з писок офшорів з "непрозорою" діяльністю .